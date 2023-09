ALLUMIERE - L'assopigliatutto Massimiliano Virgili ha fatto la triplete: dopo aver trionfato al Mini Palio e al Palio delle Contrade di Allumiere domenica scorsa ha conquistato anche il 67° Palio dei Ciuchi di Campagnatico per la seconda volta stabilendo così anche un prestigioso record: è l'unico fantino ad aver vinto al debutto di questa competizione due edizioni consecutive.

Anche l'asina Morositas montata da Virgili è allumierasca: è infatti di proprietà del collinare Paolo Morbidelli. Il gladiatore Virgili ha dimostrato ancora una volta di esserecduperiore grazue alle sue doti ma soprattutto grazue alla sua fame di vincere, alla sua grinta immensa e alla stoffa da campione che possiede. Ha vinto contro tutto e tutti: è sceso nell'arena ancora una volta avendo tutti contro, tanto che nella prima batteria ha ricevuto più di una frustata e hanno cercato di pararlo ma è stato indomabile e ha conquistato prima il pass per la finale e poi ha portato il cuore oltre l'ostacolo andando a tagliare per primo il traguardo.

A Campagnatico Massimiliano Virgili (per tutti Marchicià) ha corso per la Contrada Centro del presidente Giancarlo Innocenti. Che il sangue di Marchiciá è rossoblu lo si sapeva da tempo ma ormai se ne ha la conferma: anche a Campagnatico cambia la Contrada ma corre e lotta per i colori rossoblu che ormai lo hanno incoronato loro re e idolo. Il Palio che ha conquistato Virgili per la Contrada Centro è stato realizzato dal bravissimo artista Claudio Pirio, che ha scritto: "Le tradizioni sono quella luce nel buio che ci fa ricordare chi siamo veramente". Eccellente l'organizzazione della manifestazione da parte del sindaco Elido Pesucci e del presidente della Pro Loco Andrea Viani; il mossiere della corsa è stato Ermes Tagliaferri. "A Campagnatico domenica pomeriggio ho riconfermato la vittoria dello scorso anno e ho stabilito un nuovo record - spiega felice e giustamente orgoglioso il super campione Massimiliano Virgili - nessuno al debutto aveva mai vinto due edizioni del Palio. Siamo stati su dal venerdì perché come ad Allumiere si devono svolgere le prove delle asine, perché lì si corre con le asine. Ci sono 4 Contrade e ognuna corre con due asini e due fantini: si corrono due batterie e si qualificano le prime due asine e in finale si può arrivare con due asine della stessa Contrada. Durante la prima batteria appena sono uscito dalle gabbie mi hanno frustato e ho ancora qualche livido e di conseguenza pure l'asino si è bloccata ma sono riuscito a ottenere la qualificazione. In finale ho vinto proprio bene e sono arrivato in solitaria. Sono contento di aver vinto per la Contrada Centro che ha puntato su di me, ma anche per me stesso perché pur avendo tutti contro non solo ho vinto, ma ho anche stabilito il record e quindi è una gioa veramente grande per me. Le soddisfazioni quest'anno me le sono tolte tutte. Ho fatto il triplete: ho vinto il Mini Palio, ho vinto il Palio di Allumiere e ora ho vinto il Palio di Campagnatico, meglio di così non potevo fare. È una stagione da incorniciare. Ringrazio la mia famiglia perché non mi lasciano mai e mi supportano sempre durante le corse: è una grande felicità vederli fieri durante le corse. Dedico la vittoria alla Contrada Centro, li ringrazio tutti, in particolare il ciucaio Luca Rocchi e il presidente Giancarlo Innocenti". Marchicià non ha fatto in tempo neanche a godersi la festa perché poi è corso ad Allumiere dove é stato proiettato il video del Palio e dove lo hanno accolto i suoi "famigliari" della Contrada Polveriera. Ma avrà modo di festeggiare visto che venerdì sera ci sarà la cena della vittoria della Contrada Centro e Marchicià sarà la guest star. A Campagnatico però non c'era solo Massimiliano Virgili ma hanno tenuto alti i colori di Allumiere anche altri due eccellenti fantini che si sono distinti anche questa volta, ossia Mario Vela e Alessandro Stampigioni. Mario Vela (detto Lupinastro e ad Allumiere corre per la Contrada Nona con cui lo scorso anno ha vinto il Palio delle Contrade) ha corso sull'asina Perla per la Contrada Santa Maria. Alessandro Stampigioni (detto Schioppetto) ha invece corso per la Contrada La Pieve montando l'asina Viola. A rappresentare al meglio Allumiere c'era inoltre Piero Monaldi che ha fatto la diretta del Palio ed ha avuto veramente tante visualizzazioni. "Ringrazio di cuore il presidente della Pro Loco di Campagnatico, Andrea Viani, per la calda e ottima accoglienza e ospitalità. Viani è un proprietario di cavalli di corsa che disputano il Palio di Siena ed è della Scuderia di Giosuè Carboni detto Carburo fantino di Siena. Il Palio dei Ciuchi è stato eccezionale. Perfetta l'organizzazione. Complimenti al campione Marchicià, ma complimenti anche agli altri due fantini allumieraschi Lupinastro e Schioppetto".

