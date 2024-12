TOLFA - A Santa Severa nord l'allegria, i coriandoli e il divertimento l'hanno fatta da padrone nella grande riuscita festa che si è tenuta la scorsa settimana grazie al Comune di Tolfa e all'agenzia "Dimensione Animazione" con Luca e Isabella e il loro fantistico staff. Nella frazione del comune di Tolfa, in piazza della Repubblica Santa, si è tenuta la seconda edizione della festa di carnevale targata 'Dimensione Animazione'.

Il grande spirito di iniziativa e la capacità organizzativa che contraddistingue Luca e Isabella e la bravura di tutto il gruppo hanno permesso il realizzarsi di un evento che ha calamitato in piazza veramente tanta gente e tanti bambini e l'allegria è regnata sovrana. La manifestazione si è aperta con una coloratissima pioggia di coriandoli e brani musicali che hanno coinvolto l’intera piazza gremita di persone.

I balli di gruppo e di baby dance hanno reso partecipi grandi piccini immergendoli appieno nello spirito festoso del carnevale, ritrovandosi coperti di neve grazie ai grandi effetti scenici portati da 'Dimensione Animazione'.

Non sono poi mancate le sorprese: durante il pomeriggio sono arrivate le mascotte rappresentative dei cartoni animati, tra i più noti nel mondo dei film d’animazione.

Ben venti sono state le mascotte uscite in piazza in due momenti durante il pomeriggio di festa. Per i bambini è stato un momento di gioia, in quanto ognuno ha potuto conoscere e immortalare con una foto l’incontro con il proprio personaggio del cuore.

L’evento è stato interamente offerto dall’agenzia Dimensione Animazione, sempre supportata dall’amministrazione comunale di Tolfa e della grande stima manifestata dalla sindaca e da tutti i suoi collaboratori. La sindaca Stefania Bentivoglio, accompagnata dall’assessore Mauro Folli, ha partecipato all’evento con un intervento in cui ha espresso supporto e stima per il lavoro fatto da Luca e Isabella, incentivandoli nel loro operato.

A differenza dell’edizione precedente, già considerata dagli organizzatori un grande successo, sono state ampliate delle collaborazioni al fine di offrire servizi aggiuntivi ai partecipanti. Infatti, erano presenti di giostre, gonfiabili, stand di street food e bancarelle.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’evento - spiegano Luca e Isabella - nessuno si aspettava tanta affluenza quanto quella registrata. Infatti, molti dei presenti venuti a conoscenza dall’evento hanno contattato gli organizzatori per avere informazioni aggiuntive sul luogo dell’evento. Per noi questo è stato grande motivo di orgoglio perché una piccola comunità come Santa Severa Nord sta uscendo allo scoperto. Gli eventi da noi promossi non si concludono qui: stiamo già lavorando per l’organizzazione di un evento estivo che riserverà delle sorprese".

