CIVITAVECCHIA – La scorsa settimana ha visto l’Università Agraria di Civitavecchia in prima linea nelle manifestazioni importanti svolte in Città e organizzate dall'amministrazione comunale.

In occasione della serata di inaugurazione della promozione dei prodotti locali a cui ha partecipato, tra gli altri, Eatruria, è stata presentata, alla presenza dei rappresentanti politici ed istituzionali dell’intero comprensorio, la terza stagione di raccolta del prodotto dell’Oliveto del Mandrione, coltivazione dalla quale si ricava l’Olio di Traiano, eccellenza locale e ormai prodotto tipico civitavecchiese.

Anche il gemellaggio con la città giapponese di Ishinomaki, situata nella Prefettura di Miyagi, che rinnova una tradizione iniziata nel 1971, è stato il giusto momento per Damiria Delmirani e Stefano De Paolis per presentare presso l'hotel San Giorgio anche agli ospiti nipponici il prezioso prodotto del secolare oliveto recentemente riscoperto e collocato nuovamente in produzione. Un attività che sta incontrando un grande successo nella cittadinanza e presso i ristoratori che consuma con gioia l’olio della propria città e ogni anno regala agli appassionati un prodotto di migliore qualità e gran gusto, facilmente abbinabile agli altri prodotti del nostro territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA