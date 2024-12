CIVITAVECCHIA – Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha da tempo aderito alla raccolta dei farmaci non scaduti da consegnare alla Caritas di via Marsala a Roma.

Ha dotato due farmacie, la Cernusco di via Buonarroti e la Moccia di via Terme di Traiano di due contenitori a disposizione dei clienti che abbiano scatole di medicine aperte, non consumate per intero.

«Quanto resta – spiegano dai Lions – si può dare a chi ne ha bisogno. Un gesto che non costa nulla, ma che non spreca quanto può servire. Eleonora Roscioni provvede alla raccolta e al controllo dei medicinali e alla loro scadenza, li imballa e Domenico Vetturini e Benedetto Marasà li portano a destinazione. Oggi ne sono partiti circa quattrocento. Invitiamo i cittadini a dare il loro contributo a questo importante servizio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA