TOLFA - Ancora una mostra per l'eclettica ed eccezionale artisra tolfetano Eugenia Serafini: la pooliedrica artista dal 2 al 30 marzo sarà presente con una sua mini mostra personale presso l'Antica Fornace di Deruta, a cura del critico d"arte Gianpaolo Coronas .

Saranno in mostra sei "Sculture leggere" in teche di plexiglas, tratte dal Ciclo "L'isola nel cuore", ispirata ai dipinti della civiltà Minoico/Micenea e agli studi di Storia dell'Arte antica fatti da Serafini alla "Scuola Nazionale di Archeologia" negli anni Settanta. Ad essi si accompagnano i suoi famosi "CuOri" in teche di plexiglas. Opere di grande modernità e originalità che ben interpretano l'Arte contemporanea nella sua ricerca di stile e materiali innovativi. Bellissime e originali le forme che spiccano per sensibilità creativa.

La mostra fu inaugurata con grande successo già nel 2005 a Roma dal compianto prof. Mario Verdone.

Oggi le opere tornano al pubblico grazie all'invito del noto critico Gianpaolo Coronas e della Associazione "Terra Madre", in collaborazione con "La Casa degli Artisti", nella Mostra "UBI TU IBI EGO".

