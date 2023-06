CERVETERI - Nuova mostra di prestigio per Anna Tonelli, la nota pittrice residente a Valcanneto, che da anni riceve importanti riconoscimenti con le sue opere fortemente caratterizzate da una tecnica molto originale e da tematiche legate alla natura e all'inquietudine umana.

Stavolta l'artista ha presentato due grandi dipinti ad olio su tela relativi al mare in una mostra collettiva che si terrà al Piano Nobile di Palazzo Falconieri, sede dell'accademia d'Ungheria a Roma, via Giulia 1, in occasione del World Oceans Day.

Obiettivo dell'evento: contribuire a una riflessione profonda sul problema del cambiamento climatico globale.

La mostra, inaugurata ieri, resterà aperta al pubblico fino al 12 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30. L'ingresso è libero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA