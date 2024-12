CIVITAVECCHIA – Aula Pucci gremita. Un successo, in termini di partecipazione e di idee messe in campo, per il convegno "Lavoriamo per lo sviluppo. Insieme per la citta del futuro", organizzato dall'associazione Civitavecchia 2030 e dal suo presidente Massimiliano Grasso. Il senatore Silvestroni, il deputato Rotelli, la vicepresidente della Regione Lazio Angellili hanno tracciato quella che deve essere la strada che il territorio deve percorrere, partendo da una certezza: Civitavecchia deve svolgere un ruolo da protagonista, nelle sfide che l'attendono.