TOLFA - Onorata nel migliore dei modi a Tolfa la festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicanti. L'associazione musicale "Giuseppe Verdi" di Tolfa anche quest'anno ha dato vita a un weekend di ottima musica riempendo di note tutto il paese. L'associazione Verdi, presieduta da Erika Podestà, sabato ha dato il via alla festa con un bel concerto davvero molto particolare e meraviglioso: i bravissimi "Cantori di Tolfa" diretti dal maestro Francesco Ceccarelli hanno cantato dei brani del repertorio classico italiano. Perfetta la performance del gruppo di Musica d’insieme diretto dal Maestro Giancarlo Annibali che hanno eseguito in maniera perfetta e coinvolgente brani come "Heal the world" e "Romeo and Juliet". Per concludere il concerto i due gruppi si sono esibiti insieme con due brani molto importanti: il "Nabucco" e "i Lombardi". Il concerto è stato molto apprezzato e applaudito. Domenica, invece, sono stati protagonisti i componenti del complesso strumentale della Verdi, i quali hanno animato in modo mirabile la santa messa. La banda, poi, ha inondato di allegria e di calore suonando per le vie del paese. La festa è poi proseguita con un succulento pranzo condito con tanta allegria, convivialità, amicizia e tante emozioni". SodlpPossiamo aggiungere i prossimi appuntamenti, 15 dicembre concerto finale del progetto “Per mano con la musica 16”, concerto di Natale della Banda domenica 17 dicembre.