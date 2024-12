TOLFA - La storia dell'ultima buttera di Tolfa, Roberta Santoni, è la trama del bellissimo DocuFilm: "he Lone Girl", che è stato presentato al Biografilm Festival e che ha avuto un ottimo riscontro. Sabato primo giugno il film sarà proiettato nel cine teatro "Claudio" di Tolfa.

Immersa nella natura selvaggia, Roberta Santoni è l'ultima buttera italiana, un mestiere prettamente maschile: la sua è una vita dura che nessuno vuole più fare, ma che lei con la caparbietà, la sua passione, il suo amore per la tradizione e per questa attivitá continua a portare avanti la sua professione contro tutto e tutti. In balìa della natura e degli animali, forze arcaiche che non si piegano alla volontà di Roberta, ogni imprevisto può mettere in crisi la sua attività e la sua vita, ma lei non si spezza e non si scoraggia e, a maniche rimboccate, continua a svolgere con la stessa passione e determinazione la sua professione. Nel docufilm è raccontata la storia vera e reale raccontata dal bravissimo regista Marco Amenta. Da rilevare che qualche settimana fa Roberta Santoni ha trionfato al "Riarto 2024" che si è tenuto a Canale e il suo cavallo "Tuono del Ferrone" è stato proclamato il "Più bello d'Italia" e verrà esposto alla prossima "Fiera Cavalli di Verona 2024" come: "Miglior Soggetto che rispecchia tutti gli standard di razza".