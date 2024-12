VITTORIA TASSONI

La zuppa di legumi è un piatto ricco e nutriente, viene preparato con una miscela di fagioli, ceci, lenticchie o altri legumi. Solitamente inizia con soffriggere cipolle e aglio in olio d'oliva, poi si aggiungono i legumi precedentemente ammollati e il brodo vegetale. Si lascia bollire a fuoco lento finché i legumi non diventano morbidi e cremosi. È arricchita con erbe aromatiche come rosmarino, timo o prezzemolo, che donano profondità di sapore. Si possono aggiungere verdure come carote, sedano o patate per arricchire ulteriormente il piatto. Spesso viene servita con una un filo d'olio extravergine di oliva per un tocco finale. È un comfort food versatile, adatto a diverse preferenze alimentari e adatto a essere consumato caldo nelle giornate fredde.

Zuppa di legumi

Tempo di preparazione totale 50 min.

Ingredienti per 4 persone

•400 g di zuppa sfiziosa o altro misto legumi

•3 cucchiai di olio evo

•1/2 carota

•1/2 costa di sedano

•1/2 cipolla

•1 lt di acqua o brodo

•1 foglia di alloro

•1 foglia di salvia

•sale

Procedimento

1.Metti a bagno in una ciotola il contenuto della zuppa sfiziosa.

2.Trita carote, sedano e cipolla.

3.Aggiungi nella pentola con l’olio e lascia soffriggere per 1 minuto.

4.Scola i legumi e versa nella pentola, gira bene per insaporire e poi aggiungi l’acqua bollente e le foglie di alloro e di salvia.

5.Lascia cuocere per circa 45 minuti, se diventa troppo densa aggiungi altra acqua.

6.Aggiusta di sale e termina la cottura.

7.Distribuisci la zuppa nei piatti e completa con un giro di olio.

Se vogliamo farla più ricca possiamo aggiungere il guanciale e/o le fette di pane raffermo.

