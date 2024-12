Vittoria Tassoni*

Finita la Pasqua ci ritroviamo con le uova di cioccolata che rimangono, e allora che fare? è arrivato il momento di scatenare la creatività in cucina e riciclare le uova in tante ricette golose! Dalla classica torta al cioccolato, alle golose barrette di riso soffiato, ai tartufini e perché non fare un buonissimo salame al cioccolato da mangiare subito, o conservare in congelatore per avere sempre un dolce a disposizione.

Il salame al cioccolato non ha bisogno di cottura, puoi anche prepararlo con i bambini, vedrai quanto si divertiranno.

Ricetta Salame al cioccolato

Tempi di preparazione 30 min, più il tempo di raffreddamento

Ingredienti:

150 g di cioccolato fondente

150 g di burro morbido

100 g di zucchero a velo

3 tuorli d'uovo

50 g di cacao amaro in polvere

10 ml di liquore

200 g di biscotti secchi

Preparazione:

Per prima cosa trita il cioccolato fondente e fallo sciogliere a bagnomaria. Lascialo da parte a intiepidire.

In un recipiente capiente dai bordi alti o nella ciotola della planetaria, lavora il burro morbido insieme allo zucchero a velo, utilizzando il gancio a foglia della planetaria oppure un comune frullino elettrico, fino a quando non avrai ottenuto un composto cremoso e leggermente montato.

Aggiungi i tuorli uno alla volta, continuando a lavorare per amalgamarli per bene.

Unisci il cacao amaro setacciato.

Aggiungi il cioccolato fuso e raffreddato insieme al liquore.

Lavora ancora un poco in modo che il tutto si possa legare perfettamente.

Unisci i biscotti sbriciolati.

Mescola con una spatola o con un cucchiaio affinché anche i biscotti si leghino in modo omogeneo.

Trasferisci il composto così ottenuto su un foglio di carta da forno che avrai cosparso di zucchero a velo.

Con le mani forma un salsicciotto arrotolandovi intorno la carta e chiudi le estremità a caramella con dello spago.

Trasferiscilo a rassodare in frigorifero per almeno 5 ore. Al momento di servire togli il salame di cioccolato dalla carta e taglialo a fette.

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante, chef dell’Alleanza Slow food

Seguimi su: www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina

