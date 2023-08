La lavanda è una pianta aromatica nota per i suoi fiori viola profumati. È originaria delle regioni mediterranee e appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. Il suo nome scientifico è Lavandula.

La lavanda è stata coltivata da secoli per il suo profumo e le sue proprietà terapeutiche. I suoi fiori vengono utilizzati per essere essiccati o produrre oli essenziali, che vengono ampiamente utilizzati nell'industria profumiera, cosmetica e terapeutica. L'olio essenziale di lavanda è apprezzato per il suo aroma rilassante e calmante. La lavanda ha anche proprietà antibatteriche, antifungine e antinfiammatorie, che la rendono un rimedio naturale per una varietà di disturbi.

Come non farsi rapire dal suo profumo sottile ed inebriante, che trasformano ogni morso in un’esperienza sensoriale. La dolcezza dell'impasto si fonde armoniosamente con i toni leggermente erbacei della lavanda, creando un equilibrio unico di sapori catturando l’essenza stessa dei campi fioriti.

La ricetta è semplicissima, la base è la stessa delle ciambelline al vino, ma con l’aggiunta della lavanda secca, mi raccomando biologica.

Ciambelline al vino e lavanda

Ingredienti:

1 kg di farina 00

2 bicchieri di carta di olio di semi

2 bicchieri di vino bianco

2 bicchiere di zucchero

1 bustina di lievito in polvere

1 cucchiaino raso di lavanda secca

zucchero per decorare

Preparazione:

1.Metti in una ciotola l’olio, il vino bianco e lo zucchero.

2.Mescola bene tutti gli ingredienti.

3.Aggiungi la farina poca alla volta, la lavanda secca e il lievito.

4.Lavora bene e forma un impasto sodo.

5.Stacca dei pezzetti di pasta e forma dei rotolini lunghi circa 10 cm che poi unisci e formi le ciambelline.

6.Passa le ciambelline nello zucchero e mettile in teglia con la parte cosparsa di zucchero in alto.

7.Cuoci in forno a 180 ° fino a leggera doratura.

8.Si mantengono benissimo chiuse in un sacchetto ermetico per un mese.

Le ciambelline alla lavanda sono un dolce profumato, con un sapore leggermente floreale. Il vino perfetto da abbinare a questo dolce è un vino bianco dolce, opterei su un Moscato naturale di Pantelleria doc, intenso e aromatico, con note di salvia, gelsomino, lavanda, accenni freschi di mela e cedro.

