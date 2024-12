CIVITAVECCHIA – Una messa ed un concerto. Due momenti solenni per ricordare Nicoletta Golisano, la commercialista originaria di Civitavecchia, contabile del consorzio Valle Verde che lo scorso anno venne uccisa insieme ad altre due professioniste nelle strage di Fidene. Ad organizzarli la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia che, tra i suoi soci, conta anche il fratello della donna, Massimiliano Golisano. «Ricordare una giovane donna con la musica credo sia il modo migliore» ha confermato la presidente Gabriella Sarracco, invitando all’appuntamento di sabato alle 18, con la messa in Cattedrale e, a seguire, alle 18.45 con il Requiem di Mozart eseguito dall’orchestra e coro della Filarmonica di Civitavecchia, diretti dal maestro Riccardo Schioppa. «Al nostro invito hanno risposto coristi da tutto il territorio – ha spiegato la presidente della Filarmonica Giorgia Gallinari – avremo 40 elementi dell’orchestra e circa 90 coristi: per noi è un onore». Un appuntamento musicale d’eccellenza, come confermato dal vicepresidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Valentino Carluccio, per un fine importante, come quello di ricordare una donna strappata tragicamente alla vita. «Grazie alla Fondazione per questa iniziativa – ha sottolineato commosso Massimiliano Golisano a nome della famiglia - per voler ricordare con la musica una donna, mia sorella, che tutti ricordano per il suo sorriso. Un concerto quindi è il modo migliore per farla rimanere viva nella memoria. Grazie anche alla Filarmonica per questa opportunità per la nostra famiglia».