ALLUMIERE - "È giunta l'ora di voltare pagina e di iniziare a pensare al Palio 2024". Ad esprimersi così Stefano Ceccarelli presidente della Contrada Nona, che nei giorni scorsi è stato riconfermato nel suo ruolo di presidente. La scorsa settimana, infatti, si è tenuta l'assemblea e si è proceduto al rinnovo delle cariche e i contradaioli della Nona hanno scelto di dare di nuovo il mandato al presidente Ceccarelli e di confermare il consiglio direttivo. Ora quindi per la Nona è tempo di grandi manovre in vista delle varie iniziative rossoverdi, fra cui il Festival della birra e Sagra della bruschetta e, naturalmente, il Palio delle Contrade.

Appena riconfermato l'attivissimo presidente Stefano Ceccarelli traccia il bilancio del 2023 e annuncia le novità per questo 2024. "Desidero ringraziare ogni elemento della nostra amata Contrada Nona che si è prodigato in qualunque modo per la Contrada dal più anziano al più giovane. Siamo davvero una grande e bellissima famiglia". Patron Ceccarelli e tutti i nonari sono allegri, vivi, attaccatissimi ai loro colori e molto uniti e proprio tutti questi aspetti sono la forza di questa Contrada. "Il 2023 per noi della Nona è stato un anno molto impegnativo - prosegue il presidente Stefano Ceccarelli - tutta la Contrada ha lavorato al 100% per la riuscita di tutti gli eventi organizzati. La "Festa della birra" è andata nel migliore dei modi e siamo felici di constatare che ogni anno la vediamo crescere e diventare una festa unica nel suo genere, difficilmente replicabile, grazie anche alla cornice del meraviglioso Parco del Risanamento che dal 2020 la sta ospitando. Il fiore all'occhiello della nostra Festa è l'eccellente reparto della cucina: le nostre cuoche sono insuperabili, sempre attive e instancabili". Naturale il rammarico dei rossoverdi per il risultato del Palio 2023 e per l'addio inaspettato del fantino Mario Vela. "Per quanto riguarda il Palio - continua ancora il presidente Ceccarelli - vedere vincere la Contrada nemica non è mai piacevole, ma lo prendiamo come spunto per poter migliorare e fare meglio, ricordando anche che negli ultimi anni siamo stati gli unici a batterli. L'abbandono del nostro ex fantino Mario Vela ci ha spiazzati, ma siamo consapevoli che le sue siano scelte prettamente personali, poiché nei suoi confronti noi siamo stati sempre leali e rispettosi". Per quanto riguarda il 2024: "Il direttivo già si trova in pieno ritmo di lavoro per l'organizzazione della prossima Festa della birra" - sottolinea il presidente Ceccarelli - le ragazze del Corteo Storico sono pronte a presentare un ottimo lavoro, studiato a puntino per deliziare i turisti e la giuria il giorno del Palio. Colgo l'occasione per informare i miei Contradaioli che a breve ci sarà il tesseramento e che, come sempre, li aspettiamo numerosi. Il nostro invito a tesserarsi lo rivolgiamo anche ai nostri simpatizzanti del comprensorio: vi aspettiamo".