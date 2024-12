CIVITAVECCHIA – L’associazione Stelle nascenti onlus è finalmente entrata in possesso dell’ex Casa Cantoniera al chilometro 75. Come ha spiegato il presidente Marco Cecconello con la firma ora la struttura è ufficialmente passata all’associazione, in comodato d’uso per 30 anni. Il progetto che Stelle nascenti onlus ha per l’ex Casa Cantoniera è ambizioso ed è legato al “Dopo di noi”, un tema sempre più discusso e attuale. L’intenzione è quella di realizzare una struttura per la convivenza di cinque persone seguendo le norme indicate dalla legge Dopo di noi approvata il 16 giugno 2016. Il testo contiene delle disposizioni per affrontare il futuro delle persone con disabilità gravi dopo la morte di parenti che potessero prendersi cura di loro. «Ho due figli disabili - ha spiegato Cecconello - e la mia preoccupazione principale è sempre stata quella, cosa ne sarà di loro quando io non ci sarò più? Mi piacerebbe riuscire a coronare il lavoro di questi anni realizzando una struttura sicura, sicuramente mi darebbe una grande serenità. La nostra intenzione è propri di creare un’abitazione con 5 posti letto ma chiaramente per farlo c’è bisogno di ristrutturare la struttura e di andare a fare diverse modifiche per un investimento da 500mila euro. La cifra è alta ma non mi lascio scoraggiare, mi sono già mosso e sono sicuro che pian piano riusciremo a racimolare tutto quello che ci serve. Sto facendo questo posto per il bene dei miei figli e di tanti ragazzi, riuscirci sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento dell’impegno di tutti questi anni». Quella di Cecconello è la preoccupazione di tanti genitori, a Civitavecchia e non solo, e la realizzazione di un progetto simile sarebbe un segnale estremamente positivo. «Ringrazio - ha concluso - il consigliere comunale Elisa Pepe, l’assessore Dimitri Vitali, il geometra Manrico Beraldi e mia moglie Maria Rita che in questi lunghi anni mi ha supportato e sopportato».

