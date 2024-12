La recente pandemia ha segnato in negato milioni di famiglie in tutto il mondo, causando la perdita di moltissimi posti di lavoro e, contemporaneamente, la chiusura di altrettante attività commerciali. In un anno completamente condizionato dal nefasto avvento del Coronavirus, vi sono state alcune piccole note liete che hanno dato speranza e fiducia nel futuro ai fortunati protagonisti. Infatti, i giochi a premi non si sono mai fermati ed in molti hanno tentato la fortuna, scommettendo piccole e grandi somme sognando un futuro migliore. Altri, invece, hanno utilizzato il gioco del gratta e vinci per passare il tempo, giocandone magari uno a settimana o al giorno, incrociando le dita. Farlo è oramai sempre più facile ed immediato, difatti in Italia oggi è possibile giocare ai gratta e vinci online senza registrazione sui portali italiani come CasinoHex. La storia di oggi racconta, invece, di un uomo che ha vinto una grossa somma giocando un gratta e vinci all’interno di una ricevitoria. L’uomo è un ex insegnante di una scuola materna nella città americana di Charlotte, nella Carolina del Nord. Egli, con l’insorgere della pandemia è stato licenziato lo scorso settembre, perdendo il posto di lavoro che aveva occupato per venti lunghi anni. All’amarezza e al dolore del licenziamento, si è aggiunto il trauma causato dalla morte del padre, avvenuta soltanto 30 giorni dopo la sua uscita dal mondo del lavoro. Joe, già padre e nonno di una splendida bimba, aveva perso tutto in pochissimi giorni. Grazie al supporto della figlia e degli amici più stretti ha continuato a vivere, cercando lavoro e non si è mai arreso. Il giorno della vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre, è entrato in ricevitoria chiedendo due gratta e vinci. Il primo è risultato perdente, il secondo ha rappresentato la rinascita per Joe grazie alla straordinaria vincita di 250.000 dollari. L’uomo ha raccontato l’accaduto dicendo: "Giovedì mattina, sono andato al negozio e ho comprato un biglietto gratta e vinci come faccio di solito. Ho comprato in tutto due biglietti. Non ho vinto con il primo, quindi ho provato il secondo e l’ho grattato via, e sono caduto in ginocchio davanti alla pompa di benzina". Joe ha poi dichiarato di voler investire la propria piccola fortuna nel futuro della figlia e della nipotina, investendo sulla loro istruzione ed acquistando una casa che, alla sua morte, verrà tramandata alla sua famiglia. Lo ha raccontato lui stesso in una nota alla Nc Lottery: "Quello che ho intenzione di fare con la mia vincita è garantire un futuro per mia figlia".