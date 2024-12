ALLUMIERE - Oggi, 29 novembre ore 10, presso l'aula consiliare del Comune di Allumiere, i dirigenti del servizio veterinario della Asl Roma 4 e il dottor Alberto Fazzari, terranno un incontro informativo su tematiche tecnico - normative di interesse per gli allevatori promosso in sinergia dalla Asl Roma4 e la Regione Lazio. L'incontro è riservato agli allevatori delle specie zootecniche destinate alla produzione di alimenti per l'uomo del territorio della Asl Roma4. Il 21 novembre l'incontro si è tenuto a Braccuano, oggi si svolgerà ad Allumiere e l'ultimo a Sacrofano. L'incontro sarà un approfondimento e un confronto fra i veterinari della Asl Roma4 e gli allevatori del territorio ed ha lo scopo di fornire indicazioni utili relativi alla registrazione dei trattamenti farmacologici veterinari che deve avvenire esclusivamente in formato elettronico. Verranno trattate anche tematiche relative al corretto utilizzo degli antibiotici negli allevamenti, nonché l'antimicrobico resistenza con le novità introdotte dal Regolamento dell'Unione Europea 06/2019. I relatori saranno la dottoressa Chiara Servili dirigente veterinario Asl Roma4 e il dottor Italo Fasciani dirigente veterinario Asl Roma4. Per ogni incontro è prevista la partecipazione di un veterinario libero professionista che fornirà indicazioni pratiche relative alla registrazione dei trattamenti nel Registro Elettronico dei farmaci: ossia i dottori Alberto Fazzari e Andrea Ragusa. Responsabile scientifico del corso è la dottoressa Chiara Servili, mentre la segretaria organizzativa è Silvia Imperi. Il programma prevede dalle 10 alle 10.15 la registrazione dei partecipanti; dalle 10.15 alle 11 verranno spiegate le basi normative, le credenziali di accesso, le modalità di utilizzo del Registro Elettronico dei farmaci veterinari, il corretto utilizzo degli antibiotici in allevamento e accenni all"antimicrobico resistenza. Dalle 11.45 alle 12 discussione, termine dei lavori e comunicazioni su attuali emergenze sanitarie. Al termine dell'incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.

