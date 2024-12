ALLUMIERE - Il Mak, ossia il Museo Archeologico Naturalistico Minerario "A.Klitsche de La Grange" di Allumiere, grazie alla cortese ospitalità degli organizzatori, cioè il prestigioso Gruppo mineralogico romano, ha promosso il suo Spin-off culturale con il Parco archeo geominerario di Allumiere in occasione della 43^ edizione del "Mineral Show", ossia la mostra di minerali, fossili e conchiglie di Roma che si è svolta il 2 e 3 dicembre all’Ergife Palace Hotel. La grande affluenza di pubblico, circa 12mila presenze, e la partecipazione di espositori internazionali, si è rivelata un’eccellente occasione per la diffusione dell’iniziativa di tutela del patrimonio, fusione di "Paesaggio naturale, Paesaggio minerario e Paesaggio culturale", avviata nel 2022 su iniziativa della direzione del museo in condivisione con il Comune di Allumiere nell’ambito del programma culturale museale 2022-2024. Grande l’interesse del pubblico emersodalla forte domanda di un'offerta culturale integrata, come quella proposta, attraverso la programmazione di un palinsesto differenziato che include un impianto di accoglienza ed esperienze di visita, formazione, eventi culturali, possa essere sostenuta attraverso la costruzione di un modello di gestione e di valorizzazione avanzato per il management sinergico di luoghi culturali complessi come l’insieme dei valori espressi dal Sistema parco.

Le opportunità offerte ai soggetti pubblici(amministrazioni) da un programma integrato di questo tipo, sono evidenti: dalla gestione alla produzione di attività sociali, culturali ed economiche. Un modello che intende rivestire un ruolo di avanguardia, anche internazionale, fondato sulla collaborazione tra imprese private, istituzioni pubbliche, università ed enti di ricerca, comunità. Oggi il Parco aderisce a Ispra Re.Mi. – Rete Nazionale dei Parchi e dei Musei Minerari Italiani".

