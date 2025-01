CIVITAVECCHIA – Un confronto su temi di grande attualità come speranza e comunicazione, in un mondo sempre più frammentato, è al centro dell’incontro-dibattito intitolato "Speranza e comunicazione, costruire ponti in un mondo diviso". L’evento si terrà domani, sabato 25 gennaio alle 15 presso presso il salone delle suore Fma di via San Giovanni Bosco.

Organizzato dall’associazione dei Salesiani Cooperatori di Civitavecchia, l’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni dedicate a San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

A moderare l’incontro sarà il notaio Giuseppe Capparella, mentre interverrà il vescovo di Civitavecchia, monsignor Gianrico Ruzza. L’incontro si propone di riflettere sul ruolo della comunicazione come strumento per abbattere le divisioni e promuovere il dialogo. In un momento storico caratterizzato da polarizzazioni e difficoltà a instaurare relazioni autentiche, l’appuntamento diventa un’occasione per analizzare come i professionisti dell’informazione possano contribuire a costruire un tessuto sociale più coeso.

