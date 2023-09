TOLFA - Il Real Tolfa cambia volto e sta per cominciare la nuova stagione con tante novità in campo. Tra le novità più importanti la nuova dirigenza: il neo presidente è il giovane e attivissimo Gianpaolo Mura, volto conosciuto ai tolfetani per il suo impegno nella politica e nella società del comune. A fianco al presidente Mura ci saranno Luca Pierini (ex calciatore cresciuto all’interno della Società), Massimiliano Mercuri e Stefano Simoni. L’impegno di questi giovani sarà accompagnato dalla vecchia guardia, tra di loro ricordiamo Giacomo Felicini, Stefano di Cesare e Giulio Morra. Un mix di gioventù ed esperienza a condurre la stagione 2023/2024 della squadra biancorossa. A dirigere la panchina sarà invece il mister Carlo Iacomelli, nato sull’erba del Campo di Tolfa: Iacomelli ha militato nelle categorie più alte del calcio professionistico italiano giocando fino alla serie C, nella sua notevole esperienza segna già la presidenza di diverse panchine. Ci si aspetta del cambiamento anche in campo e a confermarlo c’è lo stesso Mura: «Abbiamo cercato di costruire una dirigenza forte e presente, cercando personalità che potessero dare il loro meglio alla Società, ma soprattutto ci siamo già mossi negli acquisti, migliorando la squadra sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo: in campo avremo numerosi volti nuovi». Patro Mura poi prosegue: «Tanti sono gli obiettivi su cui lavorare, per il momento ci proponiamo di concentrarci a testa bassa, partita dopo partita, cercando ogni volta di dare il massimo: crediamo molto in questo nuovo gruppo! A motivarci c’è soprattutto il forte entusiasmo dei nostri tifosi, sempre pronti a farci sentire il loro calore sia dagli spalti del Campo Felice Scoponi che dalle tribune delle trasferte. A questo punto non posso fare altro che augurare un forte in bocca al lupo a tutti!»