S. MARINELLA - Taglio del nastro per il nuovo Stadio del Rugby, inaugurato ieri mattina dal Sindaco Pietro Tidei e dalla delegata allo sport Marina Ferullo.

Presente anche la consigliera regionale Marietta Tidei, la presidente della Fondazione Cariciv Saracco, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il tecnico federale Orsini ed i rappresentanti della Santa Marinella Rugby, la società sportiva che ha in gestione il nuovo impianto e che ha contribuito in maniera fondamentale alla realizzazione del nuovo terreno di gioco, completamente in erba. “Siamo veramente felici, in questa bellissima giornata di sole – ha dichiarato il Sindaco – di inaugurare questo impianto, grazie al supporto concreto e fondamentale della società Santa Marinella Rugby, che ha reso agibile e funzionale questa importante struttura sportiva. Ringrazio quindi dirigenti, le famiglie ed i ragazzi della società rugby che hanno permesso la realizzazione del nuovo campo. Questa struttura rappresenta un fiore all’occhiello dell’impegno amministrativo nel settore dello sport che ci ha permesso di raggiungere importanti e tangibili traguardi in questi anni, per raggiungere l'obiettivo della Città dello Sport. Un puzzle di interventi strutturali che ha ridato dignità alle strutture sportive, rimesse completamente a nuovo ed in sicurezza e all’attività sportiva in generale, sempre al centro del nostro operato”.

“E' un sogno che si avvera – ha aggiunto la consigliera Marina Ferullo – se pensiamo a come abbiamo trovato le strutture sportive il giorno del nostro insediamento ed ai risultati raggiunti in questi anni. Siamo orgogliosi di tutto questo, ed oggi, la presenza di questi bambini rappresenta il vero scopo del nostro operato, lasciare alle generazioni future luoghi e strutture dove poter fare sport in tutta sicurezza. Grazie alla fattiva collaborazione con la società Santa Marinella Rugby, siamo riusciti a concludere il rifacimento del manto erboso e ristrutturare l’intero campo”.

Parole di elogio e di vicinanza sono state espresse anche dagli altri rappresentanti intervenuti, uniti nell'affermare l'importanza dello sport nella vita sociale della città e congratulandosi con l'amministrazione comunale e la società Santa Marinella Rugby per gli obiettivi raggiunti.

“Un augurio a tutti i ragazzi - ha concluso il Sindaco - affinché questo impianto diventi per loro teatro di grandi partite e vittorie per il futuro”.