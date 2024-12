CIVITAVECCHIA – Nei giorni scorsi il presidente del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano Gianfranco Ciatti e la moglie Anna, insieme al socio Luigi Mattera e alla signora Silvana Messina, in rappresentanza del Presidente de Il Ponte e socio secano del Club, hanno fatto visita alle “Coccinelle” ragazze madri con bambini, ospitate presso il Centro di solidarietà “Il Ponte” per portare un po’ di sollievo e vicinanza attraverso la consegna di prodotti natalizi. Sono stati donati panettoni e pandori, attività promossa dal Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati con sede a Chivasso, e giocattoli per i figli delle ragazze madri facenti parte del programma "Coccinelle". Le ragazze hanno raccontato la propria esperienza e la volontà di reinserirsi nella vita sociale attraverso percorsi formativi e di apprendistato. «Come Lions – hanno spiegato dal Club - attraverso questo piccolo gesto vogliamo come sempre essere vicini a chi è stato meno fortunato di noi».