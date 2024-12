TOLFA - Dopo il rinvio per il maltempo dell'ultima escursione del programma "Il Jazz è donna" il presidente dell'Aps "Tolfa Jazz", Egidio Marcari, e tutto il suo staff hanno annunciato la nuova data, cioè il prossimo 7 aprile.

Il luogo che ospiterà il prossimo incontro “Jazz è donna” è la Mola di Oriolo Romano: questa zona, dove sorgeva un antico Mulino sul fiume Mignone, è divenuta Monumento Naturale alla fine del 2022.

L’acqua e la musica saranno protagoniste di questo incontro, con una passeggiata lungo il fiume Mignone, varie attività sensoriali, bioenergetica “dai piedi alla voce”, letture, poesie e concerto in uno splendido scenario. Il progetto "Jazz è Donna" è realizzato da Tolfa Jazz, con il contributo della Susan G. Komen Italia APS. Le attività sono condotte da guide ambientali e dall' associazione "La Casa nel Bosco Ets" che si occupa di diffondere le pratiche di Forest Therapy ai fini della promozione della salute in natura e della riabilitazione.

L'appuntamento per tutte le donne è domenica 7 aprile alle ore 9.10 a Oriolo Romano.

Gli organizzatori ricordano a chi vuole partecipare che occorre abbigliamento comodo a strati, scarpe da trekking o antiscivolo: occorre poi portare una tazza per tisana, un sciugamano per il pediluvio e il pranzo al sacco (per chi vuole fermarsi)

Per info chiamare al 3898384355 o

info@tolfajazz.com. "Donne siete pronte? Seguiteci sui nostri canali per non perdere gli aggiornamenti".