CIVITAVECCHIA – Il grande Michael Jordan a Civitavecchia. “His airness” o “Air Jordan”, come è stato soprannominato nel corso della sua strabiliante carriera nel mondo del basketball che lo ha reso un’icona per tantissime persone, atleti e non, incollati allo schermo per vedere le acrobazie da fuoriclasse, è stato “avvistato” a Civitavecchia. In queste ore stanno circolando sui social le foto che ritraggono l’ex atleta Nba scendere dal suo yacht attraccato nel porto storico di Civitavecchia. Proprio ieri sera ha fatto il giro della rete il video in cui Magic Johnson e Michael Jordan a Capri, cantano "Nel blu dipinto di blu" in un ristorante. Tra i cittadini è già partita la “caccia” nella speranza di poter strappare una foto alla star che ha portato il basketball nella casa di tutti.

