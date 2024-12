CIVITAVECCHIA – Hanno emozionato, con la loro voce e soprattutto con il messaggio che hanno lanciato in un’aula Pucci gremita per accogliere il fondatore della comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, da ieri ufficialmente cittadino onorario di Civitavecchia. I trenta bambini del “Coro bimbi città di Civitavecchia” diretti dalla maestra Laura Gurrado infatti hanno conquistato la platea con il brano “Un mondo di pace”, composta dalla stessa maestra.

«Sono davvero felicissima di aver fatto cantare la mia canzone davanti al fondatore di Sant'Egidio, professor Riccardi – ha spiegato - al quale farò dono del CD, come suo desiderio. Una fortissima emozione quando il vescovo Monsignor Ruzza, nostro vescovo, ha detto che il brano dovrebbe essere cantato durante ogni celebrazione, per le sue parole significative. Grazie a tutti e soprattutto alla presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco che mi ha invitata a cantare».