CIVITAVECCHIA – Dietro ogni dettaglio, cucitura e rifinitura c’è la mano di Antonio Couture: è sua la firma che accompagna i prestigiosi premi in pelle consegnati durante l’ultima edizione americana dell’Oscar dei Porti, evento internazionale ideato dal celebre DJ Roberto Onofri.

Conosciuto per la sua maestria nella lavorazione della pelle e per uno stile che fonde eleganza classica e creatività contemporanea, Antonio De Stefano ha trasformato i riconoscimenti dell’evento in veri e propri oggetti d’arte. Personalizzati per ogni premiato, realizzati con materiali pregiati e cura sartoriale, questi trofei hanno conquistato il pubblico e i protagonisti della serata, da artisti come Raf e Maria Giovanna Elmi, all’ex Miss Italia Gloria Zanin, fino ai rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui Matteo Salvini, il vice-ministro Edoardo Rixi e l’amministratore unico di RAM Davide Bordoni. Il progetto nasce dalla sinergia tra Antonio, lo stylist Lorenzo Basilico e Italian Television Group, squadra dell’eccellenza italiana che esporta creatività e qualità nel mondo. «Dietro ogni creazione c’è un pensiero, una storia, un’identità – racconta De Stefano – e per me è motivo d’orgoglio rappresentare l’Italia e l’artigianato che la rende unica». Un ringraziamento speciale va alla sua famiglia, «che con pazienza sostiene il mio impegno e le mie assenze». Dopo il successo di Miami, Antonio Couture è atteso a Mazara del Vallo per l’edizione estiva degli Oscar dei Porti Turistici e a dicembre a Roma per il Fiera Awards. Con lui, il made in Italy continua il suo viaggio: elegante, autentico, inconfondibile.