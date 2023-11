TARQUINIA - All’indomani del meraviglioso evento organizzato per Halloween, sono arrivati i ringraziamenti da parte del Comune di Tarquinia soddisfatto per l’importante risultato. «Cominciamo dalle centinaia di zucchette, diavoletti, streghette, accompagnati magistralmente dalla banda Musicale “Giacomo Setaccioli” - dicono dal Comune - che hanno sfilato in parata per le vie della città rendendola allegra e colorata come solo i bambini sanno fare. I loro sorrisi sono la ricompensa più bella. E per il “terrificante” evento delle Vie dell’Horror? I più sentiti ringraziamenti sono per i volontari della “Tribù dei pirati”, ideatori di questo percorso da brividi, che insieme al gruppo delle “Vie dell’horror” ha realizzato una grande manifestazione, regalando a Tarquinia un pomeriggio pieno di mostruoso divertimento».

«Per settimane hanno lavorato tutte le sere, gratuitamente, non tralasciando alcun dettaglio, realizzando scenografie originali e perfettamente rifinite e coinvolgendo un gruppo di persone sempre più numeroso e coeso. - proseguono dall’amministrazione Giulivi - Ringraziamo tutti i figuranti, piccoli e grandi, che si sono trasformati in streghe, vampiri, zombie, bambole assassine, con una bravura tale da sembrare reali. E il merito va anche alle truccatrici, bravissime professioniste, ed alle realizzatrici dei costumi. Per questa edizione 2023, l’amministrazione comunale ha condiviso l’organizzazione con la Proloco Tarquinia ed il Centro di aggregazione giovanile Cag Tarquinia ed a loro va la riconoscenza per aver coordinato e gestito tutto il lavoro svolto anche dietro le quinte. Ancora grazie alla Polizia locale che ha predisposto e seguito la sicurezza all’interno del percorso, insieme ai volontari della protezione civile Aeopc Tarquinia e agli operatori della AR security. E, non ultimi, grazie agli uffici comunali che hanno supportato tutte le richieste e le esigenze che una manifestazione del genere richiede».

«Questo progetto - concludono - iniziato da qualche anno, assorbe tantissime energie ma la sua riuscita e la sua crescita sono la dimostrazione che il lavoro di squadra ed il sostegno di un gruppo numeroso possano portare a risultati straordinari. È la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia sono qualità necessarie per il raggiungimento di qualsiasi traguardo. Ci abbiamo creduto tutti ed il risultato ottenuto è la giusta ricompensa. Il successo riscosso, decretato dai numeri delle presenze e dai complimenti ricevuti su più fronti, sprona tutti i protagonisti a continuare con impegno su questa strada».

©RIPRODUZIONE RISERVATA