TOLFA - Una sfilata strepitoso e una festa che ha riscosso un enorme successo è stata domenica l'edizione 2024 del "Carnevale tolfetano" che ha anche richiamato tanti visitatori di altri paesi. Sotto un bellissimo sole una lunga, allegra, colorata sfilata è passata lungo ali di folla festante e tutti hanno apprezzato fortemente i 3 bellissimi carri, le maschere, le coreografie e l'allegria che hanno saputo trasmettere tutti i partecipanti della parata.

Ad aprire l'allegro corteo gli eccezionali Scout del gruppo Agesci Tolfa1 con il carro ispirato al tema "Tutto il gioco, niente per gioco". Per rappresentare il tema sul carro c'era una vecchia scatola di legno dalla quale usciva un pupazzo colorato interamente fatto a mano. Sul piano del carro tanti giocattoli tradizionali e antichi per ricordare i bei tempi in cui bastava un pò di legno colorato e tanta fantasia per essere felici. Gli scout, i capi e le famiglie hanno rappresentato con abiti magnifici soldatini, ballerine del carillon con le loro cariche.

A seguire gli aeroplanini e le bambole di pezza. Non potevano mancare il trenino di legno con la scritta ''Toys", le girandole colorate cucite con maestria che ricordano le vecchie sagre paesane. Fantastiche le giostre magistralmente fatte a mano e pupazzi che vivono in costumi colorati tra stoffe e cartone. Molto apprezzati i cubi di Rubic ed i Robot in rappresentanza dei prototipi dei giocattoli moderni. Naturalmente c'erano anche adorabili orsetti di peluche che ancora fanno incantare grandi e bambini.

A seguire ha sfilato la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Tolfa con un meraviglioso trenino, "Hogwarts Express", che partito dal binario 9 e 3/4 e ha condotto gli spettatori nel fantastico mondo di Harry Potter. Sul carrello un campo da Guiddich e il Boccino d’Oro volante con le torri raffiguranti le quattro casate dei maghi: Grifondoro, la casata di Harry Potter, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, la casata dove c’è l’acerrimo nemico di Harry, Draco Malfoy. Il corteo della Verdi è stato aperto dagli apprendisti maghi di tutte le casate ed Edvige, la civetta di Harry e sua compagna di avventure. A seguire le ragazze che fanno il tifo durante le partite di Guiddich e per ultimi: il direttore Silente e la vicedirettrice Minerva Mc Grannitt; Ron, Harry ed Hermione, inseparabili amici; il professor Piton, Lucius Malfoy, padre di Draco Malfoy; la strana e lunatica Luna Lovegood della casata Corvonero; i malvagi Bellatrix e Voldemort; la bella Ninfadora, Sirius Black e l’immancabile Malocchio Moody con la sua Pozione Polisucco.

A Chiudere la sfilata Hagrid con la sua motocicletta e un simpatico Dobby. Da rilevare che tra i figuranti della Verdi c'era la sindaca Stefania Bentivoglio (direttrice della banda e docente della scuola di musica Verdi) che è stata apprezzata da tutti.

Il terzo carro è stato quello dei Panicopaura, il carro dedicato al mondo dei Supereroi. Un terzetto di associazioni: La Filastrocca, Motoclub Rugged e La Bottega dell'Arte hanno realizzato in sinergia un enorme "Iron Man" con occhi che si illuminavano. A seguire i più celebri Supereroi della Marvel: da Superman a Hulk, da Iron Man a Aquaman passando da Spiderman, ma anche Thor e la temibile sorella Hela e le eroine Captain Marvel e Wonderwoman. Una volta giunti in piazza i tre carri sono stati introdotti dalla bravissima presentatrice , la quale è stata affiancata da Alberto Galli che ha fatto ballare e cantare la piazza. A tutti i gruppi partecipanti è stata consegnata una targa di ringraziamento. Una giornata di festa per Tolfa con tanti colori e musica.

