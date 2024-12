ALLUMIERE - Sono culminati domenica scorsa, presso il ristorante “Da Rischio” a La Bianca, i festeggiamenti per i 35 anni di attività del "Friends’ Club Off Road Roma", un'associazione che ha sede a Roma, ma da sempre è attiva sui Monti della Tolfa. Il presidente e il direttivo sono stati accolti nell'aula consiliare del palazzo comunale dalla vicesindaca Marta Stampella e dal consigliere comunale di maggioranza Duccio Galimberti. Il "Friends Club Off Road Roma" è nato a Roma il 15 Maggio del 1989, grazie alla passione per il fuoristrada di cinque amici ed oggi è vivo più che mai. Amicizia, spirito dell’avventura e sano agonismo hanno da sempre caratterizzato il Friends’ Club: "Prima siamo amici - spiegano i membri del club - poi fuoristradisti". Il gruppo detiene un record molto particolare, perché il suo presidente non è mai cambiato: due dei soci fondatori dell’associazione sono tuttora presenti ed attivi nel club e sono il presidente Alfredo Palomba ed il socio ordinario Nino Milioni.

Il presidente Alfredo Palomba in occasione dei 35 anni di attività ci tiene a ringraziare "l’amministrazione comunale sempre disponibile e collaborativa per la realizzazione degli eventi del club. Ringraziamo anche la famiglia Stendardi, in particolar modo i fratelli Marco e Pio: è proprio grazie a loro, alla loro disponibilità nel concedere l’uso delle strade ricadenti nella loro proprietà che il club ha potuto organizzare i propri eventi, creando così un legame indissolubile con Allumiere". Il presidente Palomba ci tiene inoltre a ringraziare "tutti i soci del club, i quali si sono sempre dimostrati disponibili e partecipativi a tutte le attività del club, da quelle ludico ricreative a quelle agonistiche a quelle di volontariato". I soci infatti, oltre che partecipare ai vari raduni che si sono svolti e si svolgono in tutta Italia, partecipano anche agli annuali viaggi nel Mondo (Tunisia, Algeria, Marocco, Islanda solo per citarne alcuni). Da rilevare, poi, che a loro vanno gli elogi, in quanto i soci del "Friends’ Club Off Road Roma" mettono a disposizione i loro fuoristrada e le loro abilità alla guida in situazioni di emergenza, come ad esempio dopo il terremoto avvenuto nelle Marche nel 2016, quando si sono messi a disposizione per il trasporto dei medici, deo medicinali e dei viveri.

Grandi compiacimenti vengono dalla parte agonistica: la coppia Stefano Moro (pilota) e Tiziano Menichini (Navigatore) sono Campioni in carica del "Trofeo Regolarità Centro Italia" ed hanno partecipato a diverse gare europee, come ad esempio in Turchia e in Bulgaria. Stefano Moro nel 2023 si è cimentato nella gara più bella ed affascinante al Mondo: la Dakar (quella che un tempo era la Parigi Dakar). Tiziano Menichini, invece, nel 2010 ha partecipato al "Mongolia Charity Rally", cioè un rally internazionale non competitivo a scopo di beneficenza che parte da Bristol (Regno Unito) e termina a Ulan Bator (Mongolia). Grande soddisfazione viene espressa dal referente locale del Club, Andrea Aru, il quale ci tiene a sottolineare: "Gli eventi organizzati nel territorio di Allumiere permettono al paese, al suo affascinante territorio ricco di storia e di cultura e, soprattutto ai suoi prodotti tipici locali, di esser conosciuti a livello nazionale, rappresentando così un ottimo volano di crescita per l’economia locale e per l’intero borgo di Allumiere. Complimenti al "Friends’ Club Off Road Roma" sono stati espressi dal sindaco Luigi Landi, il quale è stato vicino al Club: "Auguri per questo trentacinquesimo anniversario al Friends’ Club Off Road Roma. Al presidente e a tutti membri va il grazie per aver svolto un importante lavoro e per essere riusciti a realizzare tante attività ed iniziative, che hanno contribuito alla promozione del territorio e del paese di Allumiere".