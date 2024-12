ALLUMIERE -Oggi e domani ad Allumiere continueranno i festeggiamenti per il Natale 2023 con “Allumiere Magic Christmas Street” e per questo il sindaco Luigi Landi ha emanato una ordinanza che prevede alcune limitazioni veicolari. Sabato 16 dicembre è istituito il divieto di transito e sosta come da segnaletica, eccetto autorizzati su: piazza della Repubblica (dal civico 9 al civico 20) dalle ore 7 del giorno sabato 16 dicembre fino alle ore 24 di domenica 17 dicembre; via Roma (dal civico 1 al civico 59), piazza F. Turati (dal civico 23 al civico 29), piazza F. Turati (dal civico 19 al civico 22), piazza F. Turati fronte Monumento (ferratina Capolonghi), piazza F. Turati e viale Garibaldi fino all’incrocio con via S. Antonio dalle ore 14,30 fino alle ore 18 del 16 dicembre 2023; piazza della Repubblica (dal civico 44 al civico 46) dalle ore 14.30 di sabato 16 dicembre fino alle ore 24 di domenica 17 dicembre; piazza della Repubblica (lato alberato Chiesa Parrocchiale e Camerale) dalle ore 16 di sabato 16 dicembre fino a fine esigenza. È interdetto il traffico veicolare su via Isonso da loc. Bolzella dalle ore 14.30 alle ore 19 il transito in uscita ed in entrata è consentito da via Bandita dei Buoi / via Civitavecchia. È istituito il divieto di transito su iazza Mertel (fronte scale chiesa) dalle ore 14.30 a fine manifestazione di sabato 16 dicembre con obbligo di svolta a destra su via Farnesiana da chi proviene da via Mertel; su via Dante Alighieri a scendere con obbligo di svolta a sinistra su via IV novembre dalle ore 14.30 a fine manifestazione di sabato 16 dicembre. Domenica 17 dicembre è istituito il divieto di transito e di sosta come da segnaletica, eccetto autorizzati su: piazza della Repubblica (dal numero civico 10 al numero civico 20); piazza della Repubblica (dal numero civico 44 al numero civico 46); via Roma (dal n. 47 al civico 59) dalle ore 14.30 di domenica 17 dicembre 2023 a fine manifestazione.