CIVITAVECCHIA – Un segnale di crescita e rinascita per il territorio: la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha annunciato un nuovo bando che, con un plafond raddoppiato rispetto allo scorso anno, destinerà ben 200mila euro a progetti meritevoli nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa. La decisione è stata approvata martedì dal Consiglio di Amministrazione, come ha spiegato la presidente Gabriella Sarracco.

LE NOVITÀ La prima novità è la tempistica: i partecipanti avranno 30 giorni, anziché 60, per presentare le proprie proposte. «Abbiamo scelto di accelerare i tempi per rendere più dinamico l’intero processo di selezione» ha dichiarato Sarracco. Altra novità significativa è l’aumento del contributo massimo per ciascun progetto, passato da 1.500 a 2.000 euro. La presidente ha sottolineato che non ci saranno finanziamenti a pioggia. «Verrà avviata un’attenta selezione per premiare originalità e progetti mai finanziati prima - ha aggiunto - daremo priorità a chi ha già una base di partenza, contribuendo a completare idee solide e strutturate. Inoltre, alcuni progetti più rilevanti saranno direttamente adottati dalla Fondazione. Ci auguriamo di ricevere progetti ambiziosi e innovativi, capaci di rispondere alle esigenze reali della nostra comunità».

IL BILANCIO L’aumento del fondo è il risultato di una gestione finanziaria rigorosa e lungimirante.

«Quando sono arrivata, ad esempio, il fondo di stabilità era fermo a 60mila euro; oggi abbiamo raggiunto i 600mila - ha evidenziato Sarracco - abbiamo dovuto accantonare risorse per affrontare le spese legali ancora in corso, ma l’opera di sistemazione dei conti ci ha permesso di guardare al futuro con ottimismo». Insomma, la truffa da 19 milioni di euro del 2015 è ormai un lontano ricordo, con la Fondazione che è uscita dal rischio commissariamento, aprendo una nuova stagione e ponendosi sempre come punto di riferimento per il territorio. «Attraverso investimenti oculati e operazioni finanziarie mirate - ha concluso la presidente - siamo riusciti a generare dividendi che ci hanno permesso di aumentare il fondo di stabilizzazione e di avere risorse aggiuntive da destinare al territorio».

I DETTAGLI DEL BANDO Il bando riguarderà i sei ambiti prioritari: Educazione, istruzione e formazione, Arte, attività e beni culturali, Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, Volontariato, filantropia e beneficenza, Ricerca scientifica e tecnologica ed Assistenza agli anziani. La pubblicazione è prevista entro la fine del mese, con i dettagli che saranno disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Cariciv.

