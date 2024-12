CIVITAVECCHIA – Continua il progetto contro lo spreco alimentare che ha visto il Rotary Club Civitavecchia promotore dell'iniziativa e realizzato in sinergia con la Croce Rossa Italiana - comitato di Civitavecchia, Asl Roma 4 , Agenzia delle Dogane e Ministero della Salute. Ogni settimana Costa crociere lascia in città decine di chili di viveri inutilizzati.

«La Croce Rossa - spiega il presidente del Rotary Luca Grossi - ogni venerdì accompagnata dal Rotary Club riceve i pasti pronti e non utilizzati e li distribuisce alle famiglie in difficoltà economica e alle associazioni di volontariato». Un’iniziativa importante che vede la collaborazione di diversi enti e realtà con una doppia finalità perché se da un lato si aiutano le famiglie in difficoltà, dall’altro si combatte lo spreco alimentare consentendo l’utilizzo di pasti completi che altrimenti andrebbero persi.

