TOLFA - Chiusura alla grande della stagione teatrale del Claudio di Tolfa. Domenica 4 giugno alle 17.30 nel teatro di Tolfa si svolgerà l'ultimo appuntamento del cartellone teatrale al termine di una grandiosa stagione.

Per concludere nel modo migliore la Compagnia Teatrale Il Barsolo APS, diretta da Simona De Paolis, porterà in scena una delle opere più suggestive del noto e amato scrittore Luigi Pirandello: "Così è (se vi pare)". L'amministrazione comunale invita tutti a non mancare all'appuntamento e porge i "Complimenti e ringraziamenti alla locale Compagnia Teatrale Il Barsolo, diretta magistralmente dalla regista Simona De Paolis per l'impegno, la professionalità e la grande passione per il teatro che sa trasmettere a tutti noi. Un invito a continuare a proporre ulteriori emozionanti percorsi artistici teatrali. Rendiamo omaggio alla nostra compagnia che propone sempre spettacoli culturali di qualità ed emozionanti all'insegna del divertimento e della riflessione, con un continuo e fluido scambio di emozioni e sensazioni tra gli attori sul palco e gli spettatori in platea". ''Così è se vi pare'' è adattato da Simona De Paolis che ne è anche la regista. Ad alternarsi sul palco saranno Silvia Orchi, Alessandro Tagliani, Alice Luchetti, Emiliano Marini, Giuseppe Finori, Fabiana Carabetta, Elisabetta Mollica, Danilo Diana, Amedeo Belloni ed Eleonora Onori. Sala: Massimo Leoni; scene Lorena Costantini e Mario Paparcurio; responsabile di scena Fiorella Padelli; costumi Antonella Mellini; musiche scelte da Simona De Paolis e Marina Pistola.

