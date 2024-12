ALLUMIERE - Nuova iniziativa promossa dall'attivissima associazione "Casa delle Arti" di Allumiere.

Corso di taglio e cucito a cura di Elisabetta Ciciani, per informazioni chiamare il numero in locandina. Il prossimo 28 marzo presso la bellissima sede della Casa delle Arti (Cral Allumiere) verranno presentati, alle 16 e poi alle 17.30, i corsi per imparare a cucire.

"Le arti antiche, quasi dimenticate o perse nel tempo, hanno per noi un'importante valore storico e culturale - spiegano dalla Casa delle Arti - pertanto vorremmo cogliere l'occasione e mettere a disposizione questo spazio anche ad altri artigiani e conoscitori dei saperi di un tempo, che abbiano voglia di insegnare attraverso dei corsi o singoli laboratori, quello che a loro volta, in altri tempi, gli è stato insegnato. Se avete delle proposte contattateci!"

Per info contattare Elisabetta al 3209777364