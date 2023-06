S. MARINELLA - È la Taraschi la vincitrice del premio ‘Best in Show’ del trofeo ‘La Dolce Vita’ edizione 2023. Conclusa con la tradizionale cerimonia presso il porto di Santa Marinella, la manifestazione organizzata dal Circuito storico Santa Marinella ha visto primeggiare la vettura condotta da Enzo e Giovanni Veneruso, premiata con un’opera d’arte realizzata dal designer internazionale Stefano Notargiacomo. A consegnare il premio Daniele Padelletti, presidente del circuito e promotore del premio, e Giuseppe Allegra e Ivo Serio presidente nazionale delle manifestazioni Asi, a capo della giuria del trofeo. Come di consueto, la manifestazione si è articolata in tre giorni che hanno previsto una sfilata di eleganza e una gara cronometrica, vinta da Luigi Ruggeri. Il percorso del premio ha coperto una distanza totale di 110 km. Il circuito con prova di regolarità in notturna si è svolto sabato tra Santa Marinella, Tarquinia, Montalto di Castro e Vulci. La prova di regolarità si è svolta invece nella magnifica cornice del lungomare Guglielmo Marconi, dove nel 1932 proprio Marconi inventò il radar a onde corte. Il Trofeo Regione Lazio è stato assegnato alla Fiat 8 V guidata da Pino Pesce. Il premio Porsche è stato assegnato alla 356 Roadster di Roberto Begliomini. Premiata come Vettura Anteguerra la Salsom, mentre la targa per le Vetture Anteguerra sport è andata alla DB. La 356 A si è aggiudicata il primo posto nella categoria Coupè & Gt. Premiato invece nella categoria Convertibile & Spider, la Lancia Aurelia B24. La Coppa del presidente ha visto primeggiare la D8, premiata anche come Long Road. La Jolly si è aggiudicata il premio come Vettura più simpatica, mentre si è aggiudicata il titolo di esemplare unico la Microplas. “Il Circuito storico Santa Marinella cresce non solo nei numeri, ma anche nella qualità delle vetture in gara. Siamo felici del successo di questa edizione, che conferma come l’attenzione alla ricercatezza e la sensibilità verso il territorio, costantemente coinvolto con la sua bellezza nei nostri percorsi, sia un connubio vincente” commenta il presidente Daniele Padelletti. Anche questa edizione ha confermato l’attenzione dei promotori verso le vetture di particolare ricercatezza. Tra le case automobilistiche presenti: Alfa Romeo, Alvis,, Citroen, Chrysler, Cisitalia, Elva, Ermini, Fiat, Jaguar, Lagonda, Ferrari, Lancia, Lola,Maserati, Mercedes, Morgan, Porche, Singer, Taraschi, Ac Aceca, Ginetta, Marcos, Citroen, Salmson, Ashley, Stanguellini. Di notevole pregio le vetture in gara. Tra queste, Ermini 1100 Sport Internazionale, Lola MK3 gt 1967, Alvis Duncan 1948, Jaguar XK120. Ha partecipato, inoltre, la Fondazione di Nicola Bulgari con alcune delle auto appartenute a diversi Pontefici, tra le quali la Cadillac serie 75 del 1947 appartenuta a Pio XII. Presente anche Tony Cairoli, nove volte campione del mondo di moto cross mxgp. Per il settimo anno consecutivo, inoltre, l’evento è stato in sostegno dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, con una raccolta fondi. Il Circuito Storico di Santa Marinella, infatti, è da sempre attento alla società e impegnato nel promuovere messaggi positivi. Per questo, ha voluto dedicare l’edizione 2023 alla pilota automobilistica italiana Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un gran premio di Formula 1. Nelle precedenti edizioni il Trofeo ha rivolto dei tributi, tra gli altri, a Maria Montessori, Guglielmo Marconi, Federico Fellini.

La premiazione delle autovetture si è svolta domenica 28 maggio presso il porto turistico di Santa Marinella, alla presenza del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e dei sindaci dei Comuni coinvolti, dell'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, del Coni, degli Sponsor e dell’Amministratore della Fondazione Bambino Gesù. Sponsor Automotive della manifestazione gli Autocentri Balduina, dal 1962 concessionario Porsche a Roma. Partner dell’evento il Rotary Club di Civitavecchia.

Tutte le vetture, partecipanti e premiate, sono disponibili sul sito dell'iniziativa www.circuitostoricosantamarinella.it