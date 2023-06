ALLUMIERE - "Fine settimana con tempo instabile". Queste in sunto le condizioni meteorologiche del weekend stilate dallo Chartered Meteorologist vicepresidente e meteorologo Ampro, Antonio Marino, il quale traccia le previsioni per oggi e domani nel nostro territorio. «Siamo interessati da un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, che non ci garantisce però condizioni di tempo stabile. La configurazione barica ci espone ad un flusso di correnti miti ed umide, di direzione di provenienza, mediamente, dai quadranti occidentali, che favoriscono la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta, che potrà dare origine a precipitazioni da isolate a sparse - spiega l'esperto meteorologo Antonio Marino - queste condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Sul nostro territorio sabato 10 e domenica 11 giugno, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, avremo delle schiarite anche ampie che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi anche consistenti. Questi ultimi potranno dare origine a precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Da segnalare che le condizioni termodinamiche sono favorevoli ad una accentuazione della instabilità nel corso delle ore pomeridiane di sabato e di domenica. Ciò potrà portare ad una intensificazione delle già descritte idrometeore, intese come addensamenti nuvolosi e fenomeni precipitativi. La ventilazione sabato si disporrà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Domenica il vento si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole o moderata. Lo stato del mare è previsto essere da poco mosso a localmente mosso, con particolare riferimento alla seconda parte della giornata di domenica. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo sull'intera Penisola. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino

