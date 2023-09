SANTA MARINELLA – “E’ iniziata ufficialmente la nuova campagna di scavi nella città romana di Castrum Novum a Santa Marinella. Gli scavi, condotti dal Polo Museale Civico in collaborazione con la West Bohemian University, l'Institutum Romanum Finlandiae e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, sono dedicati all'esplorazione dei resti del castrum dell'epoca della prima Guerra Punica, sepolti al di sotto del grande teatro di epoca imperiale rimesso in luce lo scorso anno”. Lo dice l’archeologo Flavio Enei. “Sotto l'egida della Soprintendenza Archeologia e belle arti per l'Etruria – continua Enei - stiamo realizzando il parco archeologico di Castrum Novum, nuovo punto di attrazione culturale e turistica della città. Ieri l’altro il sindaco Pietro Tidei ha portato il suo saluto alla nostra squadra di ricercatori internazionali insieme alla consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al progetto del parco. Grazie all'esproprio del terreno realizzato dall'amministrazione comunale è stato possibile lo scavo del teatro e nei prossimi anni quello del foro dell'antica colonia romana. Da oggi visite guidate agli scavi da lunedì a venerdì”.