CIVITAVECCHIA – Non si sono ancora spente le luci del Natale, l’atmosfera di festa è ancora calda. Eppure anche in città già da diverse settimane si pensa al carnevale. Già perché quest’anno, con la Pasqua bassa, che cade il 31 marzo, anche il periodo di carnevale è piuttosto corto: poco meno di un mese dureranno i festeggiamenti. E così anche il Comitato di “Io Faro carnevale” ha messo in moto la macchina organizzativa per preparare al meglio la sfilata dei carri che, quest’anno, si terrà l’11 febbraio prossimo, l’ultima domenica utile prima dell’inizio della Quaresima. E ci sarà anche una grande novità, o meglio un gradito ritorno: quello del concorso di idee per il progetto di un manifesto celebrativo della 26^ edizione del carnevale di Civitavecchia. Il titolo è “Viva i coriandoli di carnevale, bombe di carta che non fanno male!” (Gianni Rodari). L’iniziativa, promossa dal coordinamento con il patrocinio del Comune, il sussidio economico di Conad e il sostegno della Fondazione Cariciv, sarà presentato a breve con una conferenza stampa indetta dalla presidente dell’ente e madrina del concorso, Gabriella Sarracco. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le 12 del 25 gennaio prossimo presso il circolo Arci San Gordiano di via Fusco. Sarà la giuria presieduta dalla professoressa Maria Zeno e composta dal giornalista Giuseppe Baccarelli, il pittore Leonardo Caprio, il direttore artistico della M.C.A.G. Fabio Cozzi e la professoressa di discipline pittoriche Mara Prezioso a scegliere il bozzetto vincitore che darà vita al nuovo manifesto per l’edizione 2024 del carnevale.

