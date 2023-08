CIVITAVECCHIA – Il caldo non molla Civitavecchia e anche giovedì sarà una giornata da bollino giallo. Già all’inizio della settimana erano stati annunciati tre giorni roventi in città con temperature fino a 32 gradi, 36 percepiti, ma ora nel suo bollettino sulle ondate di calore il Ministero della Salute ha allungato fino a giovedì l’allerta di livello giallo per Civitavecchia. Si tratta del primo livello di allerta con condizioni che possono far scattare il secondo, l’arancione, e un pre allerta dei servizi sanitari e sociali come ad esempio il pronto soccorso di Civitavecchia che, in linea con l’andamento nazionale, nei giorni di caldo registra un aumento di accessi. Domani alle 8 sono previsti 26 gradi, uno in meno rispetto ad oggi, e ben 32 alle 14. Restano 36 i gradi percepiti.

