MONTALTO DI CASTRO - Al teatro Lea Padovani di Montalto si respira la magia del Natale con lo spettacolo “Bentornato Babbo Natale”, in programma l’8 dicembre alle ore 18.

Un musical in cui calcheranno sul palcoscenico personaggi già noti e amati dal pubblico: ci saranno Babbo Natale e la Befana, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico; i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino… e naturalmente anche Mago Bisesto che, diventato buono, è ora stretto collaboratore della Befana.

LA TRAMA Ma ahimè, anche questa volta c’è un problema: Babbo Natale non vuole saperne di partire per la consueta distribuzione dei doni! Con tutte le distrazioni che ci sono in ogni angolo, con gli spot pubblicitari e tutti i finti Babbo Natale che girano, i bambini e le bambine non credono più alla magia del Natale e non aspettano più con la gioia nel cuore i doni che lui porta.

Ecco allora che gli amici Folletti, Ortica e Castagna, assieme a Chiara e Federico partono per un’altra avventura con l’intento preciso di aiutare il magico vecchio e di salvare ancora una volta il Natale.

Ma è veramente così? Oppure c’è sotto di nuovo lo zampino di Mago Bisesto che è ritornato a essere invidioso? O c’è qualche altro oscuro personaggio che sta tramando di nascosto per eliminare definitivamente il Natale?

Un musical appassionante e avventuroso per tutta la famiglia a cura di Fondazione Aida.

