CIVITAVECCHIA – Il Leo club Civitavecchia-Santa Marinella ha consegnato il primo bastone elettronico Lions nel Lazio. Il BEL è il tema operativo nazionale 2022-2025 e si tratta di uno strumento che permette alle persone non vedenti o ipovedenti di potersi muovere con maggiore autonomia.

IL FUNZIONAMENTO DEL BEL

Come si legge sul sito Lions si tratta di una apparecchiatura che permette alle persone cieche (o ipovedenti gravi) di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza, facilitandone la qualità della vita e un miglior inserimento sociale. Il principio è lo stesso che usano i pipistrelli in natura, i radar in aviazione. Basta lanciare un segnale in avanti e misurare se ritorna indietro, di rimbalzo e riflesso, un altro segnale: vuol dire che di fronte, ad una certa distanza, vi è un ostacolo.

