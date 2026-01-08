CIVITAVECCHIA – Un momento semplice ma sentito di augurio e condivisione quello organizzato in occasione dell’Epifania da “Azzurro Donna” e Forza Italia Giovani di Civitavecchia: anche quest’anno, infatti, il 6 Gennaio gli azzurri locali hanno voluto portare un pensiero alle mamme e ai bambini del progetto “Coccinella”, presso il centro di solidarietà “Il Ponte” . La delegazione FI guidata dal responsabile giovanile, Rubens Kurtaj e dalla coordinatrice Azzurro Donna, Cinzia Napoli ha incontrato per un saluto il Presidente, Piero Messina, operatori e ospiti. Presenti, il Deputato Alessandro Battilocchio, che “al Ponte è di casa, da sempre”, la coordinatrice provinciale Azzurro Donna, Pamela Pierotti e l’Assessore ai Servizi sociali di Tolfa, Alessandro Tagliani.

“Un’occasione semplice, che però ci ha davvero scaldato il cuore. “Il Ponte” rappresenta una struttura di eccellenza che si occupa degli ultimi, con professionalità, competenza e dedizione con focus particolare su adolescenti e giovanissimi: un patrimonio, in campo sociale, del territorio che va sempre sostenuto e seguito. Un ringraziamento speciale per la collaborazione in questo gesto odierno a “Conad”” hanno dichiarato in una nota Azzurro Donna e Forza Italia Giovani Civitavecchia.

