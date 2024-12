ALLUMIERE - Ad Allumiere lo scorso 6 gennaio è passata la nonnina più amata al mondo: la Befana. Il maltempo non ha permesso la discesa della Befana dal tetto al balcone del comune ma la pioggia non ha fermato la festa per rallegrare i bambini.

L'eccezionale associazione culturale "Casa Delle Arti", infatti, ha fatto in modo di far rivivere questa ricorrenza tradizionale molto amata dai più piccoli. In uno spazio di condivisione musica ed allegria, all'interno del bellissimo edificio storico, il Palazzo Camerale, la Befana è arrivata a cavallo alla sua scopa, distribuendo doni e dolcetti ai numerosi bimbi accorsi per riempire le proprie calze.

La "Casa Delle Arti aps" ringrazia "i volontari che hanno sostenuto la realizzazione di questo evento ricreativo dedicato ai più piccoli. La fantasia dei bambini che credono nella favole, diventa l'immaginazione degli artisti di domani - sostengono i promotori dell'evento - il prossimo evento dedicato ai bimbi sara' a Carnevale". Tutti gli adulti, però, presso l'associazione "Casa delle Arti però possono trovare ogni giorno un ambiente originale e confortevole dove scambiare esperienze, vivere la cultura a tutto tondo e partecipare alle molteplici iniziative che l'associazione con frequenza organizza.