CIVITAVECCHIA – Come programmato dai responsabili di Avis Aureliana, dottoressa Nicoletta Iacomelli, e da Avis comunale, dottor Fabio Lisiola, ieri ha avuto luogo la donazione con autoemoteca presso il parco cittadino “YURI SPIGARELLI” di San Gordiano.

La raccolta di sangue si è svolta dalle ore 16,30 alle ore 21,30 ed ha visto protagoniste 36 persone tra donatrici e donatori per un totale di 30 sacche raccolte.

Anche questa volta l’evento ha riscosso un grande successo soprattutto perché ha interessato, per la prima volta, un parco cittadino molto ben curato e caratterizzato dalla presenza di numerose famiglie che, con la loro spensieratezza ed allegria, hanno fatto da cornice.

In un momento in cui la carenza di sangue è sempre più cronica, i volontari di Avis possono ritenerci soddisfatti soprattutto perché Civitavecchia ha risposto ancora una volta “presente” alla chiamata dell’associazione.

«Vista la grande partecipazione di giovani – commentano dall’Avis – si po’ ipotizzare che la cultura della donazione del sangue diventerà sempre più un “modus operandi” anche delle nuove generazioni che, come dimostrato dalla banca dati di Avis, vi stanno aderendo attivamente inscrivendosi all’associazione come soci donatori. È importante sottolineare che l’evento è stato attuato grazie alla generosità e disponibilità di Roberto Serafini, persona molto vicina al sociale, ed alla operatività dell’infaticabile Dario Sansolini, non ultimo alla collaborazione e grande professionalità del personale medico ed infermieristico. Ovviamente il grazie speciale viene rivolto ai soci che come sempre partecipano con entusiasmo al bene della comunità; AVIS si sostiene grazie a loro ed a tutti coloro che, non potendo donare, fanno sentire la loro presenza contribuendo nei modi più disparati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA