ALLUMIERE - Cresce l'attesa per la prima edizione della manifestazione ''AsinItaly Allumiere 2023'', una fiera e festa dell'asino che si terrà nel paese collinare nei giorni 10 e 11 giugno. AsinItaly è un evento unico nel suo genere ed Allumiere è pronta a diventare il centro espositivo di tutte le razze italiane e non solo: AsinItaly, subito oltre i confini nazionali, sarà presente anche la razza asinina irlandese. Sono stati attivati i rapporti istituzionali con i comuni e le proloco di Arcidosso , Martina Franca, Porto Torres, Isnello e Misano Adriatico.

Tante saranno le iniziative volte a valorizzare e promuovere l'importanza dell'asino e il suo rapporto con l'uomo, tra identità, folklore e benessere. Il delegato comunale, Duccio Galimberti, ha annunciato alcune anticipazioni: "È in programma sabato 10 giugno alle ore 15 il convegno di apertura della manifestazione presso l'aula nobile del palazzo della Reverenda Camera Apostolica, al quale interverranno esperti illustri del settore e le istituzioni - spuega Galimberti - si affronteranno criticità; si parlerà anche di salvaguardia e progetti di inserimento dell'asino. A seguire ci sarà la sfilata folkloristica per le vie del paese e si svolgeranno le presentazioni delle razze asinine nella piazza della Repubblica. Domenica alle ore 10 ci sarà la rassegna del ''grigio viterbese'' in collaborazione con ANAREAI, Associazione Nazionale Allevatori delle razze equine ed asinine italiane. Sempre domenica, ma nel pomeriggio, si susseguiranno interessanti incontri con Lisa Mabilia e i tecnici asinieri della S.I.F.E. Scuola italiana formazione equine : il primo sarà: "Viaggio nella mente dell'asino", un incontro informativo sui caratteri dell'asino, dinamiche di branco e cenni di addestramento etologico; il secondo sarà ''Un asino in famiglia", un incontro informativo sulla scelta dell'asino con consigli su una corretta gestione; l'ultimo sarà invece: ''Realtá asinine nel nostro Paese", un incontro con la presentazione di diverse realtà che lavorano con l'asino utilizzando il metodo etologico. Da non perdere sarà lo spettacolo di mascalcia della Paradise Academy di Nicola Congiu.

La sera nusica e balli: dalle ore 21 sabato ci saranno i Soreta e kamorra e domenica il dj Manolo: nelle due serate la musica accompagnerà i visitatori in un percorso street food di prodotti tipici locali. Per restare aggiornati sull'evento seguite la nostra pagina facebook AsinItalyAllumiere. Per questa duegiorni di festa il sindaco ha emesso un'ordinanza per regolare la viabilità nei giorni 10 e 11 giugno. Per queste due giornate è istituito il divieto di transito e sosta come da segnaletica, eccetto autorizzati su: parte di piazza della Repubblica (dal civico n°44 al civico n°46); dalle ore 7 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; tutta via Roma, dalle ore 7 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; piazza F. Turati, dall’incrocio di Via delle Cascine fino all’incrocio di Via Civitavecchia, dalle ore 7 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; piazza F. Turati (dal civico n° 23 al civico n° 29), dalle ore 7 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; su ambo i lati di tutto viale Garibaldi, dalle ore 14,00 del giorno di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; su viale Garibaldi, a fianco della “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente ai parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri) e nello spazio soprastante “Fontana Leggera” (lungo tutto il lato del muro) e nello spazio compreso tra il civico 77 ed il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti, dalle ore 14 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; su via Francesco Basoli fino all’incrocio con la strada Provinciale “Braccianese Claudia” dalle ore 14 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione. È istituito il divieto di transito su via Nuova dalle ore 10 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione; su via delle Cascine dalle ore 15 di sabato 10 giugno fino a fine manifestazione. Per la Localita’ Bolzella il transito in entrata è consentito da piazza della Repubblica / Via Isonzo, mentre quello in uscita è consentito solo da via Bandita dei Buoi