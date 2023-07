TOLFA - Si è concluso in maniera sfavillante sabato il 33esimo meraviglioso Saggio-Spettacolo del Centro Studi Danza diretto dalla professoressa Letizia Costantini. Davanti alla atea gremitissima del Claudio si sono susseguite le bellissime coreografie degli allievi della professoressa Costantini e tra applausi e ovazioni il pubblico entusiasta ha salutato le allieve. È stato uno spettacolo vario, colorato e allegro a cui tutte le allieve, dalla più grande alla più piccina, hanno contribuito per la perfetta realizzazione della performance, ognuna con la propria personalità, passione e anima. Il senso di ogni spettacolo è proprio quello di dimostrare come la danza sia espressione della propria anima: descrive i sentimenti attraverso movimenti del corpo scanditi da un ritmo - spiega l'esperta professoressa Letizia Costantini - la danza è quella raffinata relazione che si instaura tra lo spazio, il tempo e l'energia". L'insegnante e direttrice del Centro Artistico Danza, Letizia Costantini, ci tiene a ringraziare "tutte le allieve e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo - ha sottolineato la Costantini - un ringraziamento particolare va a tutte le famiglie delle allieve, che non solo supportano ogni anno la scuola, ma permettono il concreto compimento del saggio". Complimenti al Centro Artistico Danza è alla professoressa Letizia Costantini da parte della sindaca Stefania Bentivoglio e dell'amministrazione comunale di Tolfa: "Sabato c'è stata ancora una grande serata all'insegna della danza: questa volta a stupire e ad emozionare sono state le allieve del Centro Studi Danza diretto dalla prof.ssa e coreografa Letizia Costantini, che fonde tecnica, passione, colore ed emozioni. Il Centro Studi Danza è un'associazione che va avanti da decenni, svolge la sua attività nel campo culturale, formativo, ricreativo e sportivo e, riesce a dar vita ogni anno ad eccezionali spettacoli, ovviamente con l'aiuto prezioso dell'intera famiglia Costantini. La performance di sabato sera, presentata da Marika Compagnucci, ha visto esibirsi le allieve in numerose e sgargianti coreografie, che hanno spaziato tra i diversi stili di danza e affrontato temi profondi, ma anche divertenti. È stato un mix di allegria e colori con splendide scenografie. Energia, complicità, tecnica, sorrisi, magia e forti emozioni che gli allievi della professoressa Costantini hanno saputo mettere in scena orgogliosi e felici di esibire le competenze raggiunte dopo un anno di sacrificio, di impegno e di disciplina, ma anche tanta gioia che la danza sa promuovere. Lo spettacolo sarà riproposto il 15 luglio nella Villa Comunale alle ore 21. Ringraziamo il Centro Studi Danza, magistralmente diretto dalla professoressa Letizia Costantini, per il ruolo formativo che svolge da anni per la crescita culturale, emotiva e sociale della nostra Comunità".