ALLUMIERE - Una giornata davvero indimenticabile è stata quella del 25 novembre per l'associazione Amici della Musica di Allumiere. L'associazione musicale collinare ha festeggiato i 50 anni della sua nascita ed ha onorato la patrona della musica Santa Cecilia. Cinquanta anni di grandi traguardi, di vittorie, di crescita esponenziale dal punto di vista numerico, ma anche qualitativo. Cinquanta anni in cui gli Amici della Musica di Allumiere hanno educato alla musica la gente e affinato l'orecchio di tanti allumieraschi, hanno cresciuto tantissimi musicisti, sono diventati il fiore all'occhiello del paese e hanno tenuto alti i colori di Allumiere in tante manifestazioni ed eventi nazionali ed internazionali. Il pomeriggio, come da tradizione, è iniziato con la deposizione dei fiori al cimitero e il suono struggente di una tromba che ha intonato il silenzio: questo momento ogni anno viene attuato in ricordo di tutti gli appartenenti dell'associazione che sono scomparsi. Alle 16.30, alla presenza del sindaco Luigi Landi, del parroco don Roberto Fiorucci e dell'intera banda, nell'androne del Palazzo Camerale si è svolta la cerimonia di intitolazione dell'Istituto Musicale alla memoria dell'indimenticabile Maestro Rossano Cardinali. Dopo gli interventi della presidente dell'associazione Amici della Musica, Stefania Cammilletti, e del sindaco Landi e dei famigliari di Rossano è stata scoperta una targa con il suo nome tra la commozione generale.

Alle 17 tutti si sono spostati in chiesa per la santa messa, che è stato animata dall'Orchestra degli Amici della Musica diretti dal maestro Flavia Morra. Al termine della sentita celebrazione ha avuto inizio il meraviglioso Concerto del Complesso strumentale. Sono stati presenti la presidente e il vicepresidente della Fondazione Ca.ri.civ Gabriella Sarracco e Valentino Carluccio. La Sala Nobile del Palazzo Camerale era veramente gremita di gente e hanno partecipato anche tanti maestri per omaggiare gli Amici della Musica. Per più di un'ora si è goduto di una musica meravigliosa diretta dal maestro Manuel Pagliarini e impreziosita da solisti d'eccellenza, due dei quali, Graziano Mancini e Gianluca Scipioni, che hanno cominciato e continuato gli studi musicali con gli Amici della Musica. Al termine del concerto, dopo aver omaggiato il direttore artistico e fondatore Umberto Profumo ha preso il via la superba cena presso "la Loggia: a Tolfa. "Circa 175 persone hanno contribuito a rendere questa cena frizzante e allegra. Non è mancato nulla, bomboniere ricordo per tutti, fuochi d'artificio, torta finta e torta vera, foto di rito, ritmi brasiliani, gran divertimento, ma senza dimenticare Rossano che è sempre con noi - spiega la presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti - sono certa che anche lui sia rimasto assai soddisfatto della riuscita della Festa".

