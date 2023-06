CIVITAVECCHIA – La raccolta di beni di prima necessità per portare soccorso agli alluvionati di Romagna è cominciata ufficialmente il 5 giugno, e già molti civitavecchiesi hanno portato il loro contributo nella sede dell’Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato) in via Giuseppe Giusti 22.

L’Ufficio Servizi sociali, che sta monitorando la raccolta: «Le offerte (alimenti a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale per adulti a bambini, oltre a coperte e vestiti) possono essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; il sabato solo di mattina dalle ore 10,00 alle 12,00».

«C’è tempo fino al 17 giugno» ricorda l’assessore Deborah Zacchei, «per portare solidarietà e conforto sostanziale alle popolazioni colpite. La fase drammatica dei primi giorni è superata, ma purtroppo la situazione è ancora gravemente difficile e lontana dall’essere conclusa. C’è bisogno dell’aiuto di tutti e Civitavecchia non si tirerà indietro».

