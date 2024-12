ALLUMIERE - Ad Allumiere il paese si sta preparando per la tradizionale parata natalizia in programma per venerdì 8 dicembre.

La festa dell'Immacolata da anni dà il via alle festività natalizie e quest'anno la giunta Landi darà vita a una giornata eccezionale che saprà coinvolgere tutti e che scalderà tutti i cuori. Il pomeriggio si aprirà con la tradizionale parata natalizia, dopo la quale seguiranno spettacoli di luci, colori, fuoco, flashmob, cori gspel, fontane danzanti e tanto altro.

Ci sarà poi il momento suggestiva dell'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie. Importante sarà anche questo anno il momento dedicato alla 'Pace'. Questa giornata di festa è un evento organizzato in collaborazione tra il Comune, le associazioni del paese e tanti volontari.

Questa manifestazione è volta a divenire sempre più un appuntamento di interesse del territorio, per fare vivere a bambini e famiglie l'apertura delle festività natalizie in maniera suggestiva e coinvolgente.

In programma la partenza della parata alle ore 16.30 in un atmosfera magica di musiche natalizie e balli a cura delle associazioni di danza (Centro Artistico Balletto, Dance Evolution Center, New Dance World), Volley Allumiere, U.S. Allumiere, GGP in collaborazione con il gruppo delle volontarie. "Proprio al gruppo di volontarie e al GGP - spiegano i responsabili dell'organizzazione - va il plauso più grande per il grande lavoro che stanno svolgendo sia a livello di allestimenti, che di organizzazione degli eventi. La parata attraverserà le vie del paese, fino ad arrivare nella piazza centrale dove sarà eseguito un frizzante flashmob, che coinvolgerà tutti: figuranti, bambini e tutti coloro che parteciperanno. La giornata continuerà sulla piazza centrale del paese con il primo spettacolo delle fontane danzanti: un esplosione di musiche e colori tutto da vivere e fare vivere ai bambini; a seguire avverrà l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie accompagnate da un messaggio di speranza e di pace a cura dell'ANPI di Allumiere. Da non perdere il suggestivo concerto spettacolo dei bravissimi cantori del "Purple Gospel Choir" diretti dal bravissimo maestro Timothy Martin: sarà l'occasione per vivere un momento intimo e al tempo stesso gioioso, caratteri tipici del genere Gospel,

Gran finale, poi, con la seconda esplosione di musiche e colori delle fontane danzanti.

"Venerdì 8 dicembre - spiegano il sindaco Luigi Landi e gli altri organizzatori - vi aspettiamo ad Allumiere per far vivere ai bambini e famiglie l'inizio delle festività natalizie in maniera scoppiettante allegra".

©RIPRODUZIONE RISERVATA