ALLUMIERE - Ad Allumiere torna oggi lo "Street Sport Festival", una grande festa dello sport e del benessere fisico e psicofisico. Appuntamento ad Allumiere per tutti per vivere una bella giornata all'insegna della vita all'aria aperta, una vera e p9pria festa dello sport. Tutte le associazioni sportive di Allumiere, insieme ad altre associazioni sportive del territorio, riempiranno le strade del paese e coloreranno la giornata con dimostrazioni e spettacoli. Saranno presenti numerose discipline sportive e quindi ognuno potrà cimentarsi nelle varie attività. "A settembre con l'apertura delle scuole iniziano anche i corsi delle varie associazioni sportive questa giornata vuole promuovere queste attività - spiega l'assessora allo Sport Romina Scocco - e dare l'opportunità a grandi e piccoli di vedere e provare varie discipline sportive.

La gionata si aprirá alle 8.30 con la partenza da piazza della Repubblica del "Trekking Urbano" a cura dell'associazione il Cammino dell'Allume. Le varie attività sportive inizieranno alle 10.30 lungo via Roma, viale Garibaldi e il Parco del Risanamento. Alle 11.30 lungo via Roma ci sarà la presentazione del libro "Cayenne". Dalle 13 alle 15.30 ci sarà una pausa e poi di nuovo tutti lungo le strade. Ogni attività presenterà le proprie discipline con piccole esibizioni dando modo a chi vuole di provare le discipline. La manifestazione si chiuderà alle 19.30 con un flash mob a cura delle scuole di danza". Tra le società partecipanti: Armata Brancaleone giochi da tavolo a tema sportivo, Ikta Gim Tolfa, Arcieri del Mago, Dance World Gabriella Moroni, New Dance Evolution Center, As Takewondo Civitavecchia, Volley Allumiere, As Gin Civitavecchia, CV Skating Civitavecchia, Moto Club Rugged, Asd Super Gym Goshim KaratDojo, Sana Alimentazione con Laura Zangari, OSC Punicum Subbuteo, Tennis Club Monti della Tolfa, Team Altoazio ciclismo, Torneo Burraco, Unione Sportiva Allumiere, Allumiere Calcio, ASD Monti della Tolfa basket, Spartan Gym, Centro Artistico Balletto Tolfa

"Lo sport - conclude l'assessora Scocco - insegna a porsi nuovi obiettivi, ad avere autocontrollo, a rispettare le regole e ad accettare la sconfitta aiuta a socializzare. Viva lo spor In occasione della manifestazione “Street Sport Festival” che si terrà oggi è istituito il divieto di sosta e transito su tutta via Roma dalle ore 8 di oggi fino a fine manifestazione; piazza Filippo Turati dall’incrocio di via delle Cascine fino all’incrocio con via Civitavecchia, dalle ore 07.30 fino a fine manifestazione; piazza Filippo Turati dal civico 23 al civico 29 da stamattina fino a fine manifestazione; su ambo i lati di tutto viale Garibaldi dalle 8 fino a fine manifestazione; piazza della Repubblica dal numero civico 44 al numero civico 4 fino a fine manifestazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA